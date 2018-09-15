Lenfoma hastalığında kök hücre ve ilik nakli tedavisinin önemi

Dr. Şenol Ergüney ve Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, vatandaşları kan ve ilik nakli bağışında bulunmaya davet etti.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ve Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık ve Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü kapsamında bir araya geldi. Birliktelikte lenfoma kanseri hakkında değerlendirmeler yapan Ergüney ve İpek, hastalığın tedavisinde ilik ve kan bağışının önemine değindi.

"Lenfoma zamanında teşhis edilebilirse tamamen tedavi edilebilir”

Gerçekleştirilen ziyarette lenfoma hastalığı hakkında bilgi veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, “Bu hastalık son derece sinsi ilerleyen bir kanser türüdür. Belirtili belirtilerle başlayabiliyor. En çok vücudun belli noktalarındaki lenf bezlerinin büyümesi ile kendilerini gösterebiliyor. Tedavi edilebilir bir hastalık olduğu için erken dönemde doktora başvurmak önem arz ediyor. Burada özellikle boyun, koltuk altı, kasıklarda bezelenme, ve vücutta sebebi bilinmeyen ateş olması, kilo kaybı gibi belirtilerin olması halinde mutlaka ilgili hekimliklere ve dahiliye bölümüne gitmeliler. Uzmanlarımızın da durumundan şüphelenmesinin ardından onkoloji uzmanlarımız tarafından tanısının konulması gerekiyor. Tabii bu lenfoma zamanında teşhis edilebilirse tamamen tedavi edilebilir” dedi.

"Lenfomanın tedavi sürecinde kök hücre ve ilik nakli de önemlidir"

Vatandaşları Kızılay tarafından açılan stant ve merkezlerde kan bağışı ve ilik naklinde bulunmaya davet eden Ergüney, “Sağlık Bakanlığımız tarafından kök hücre nakline ihtiyacı olan hastalar için de 2014 tarihinde Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) kurulmuştur. Çünkü lenfomanın tedavi sürecinde ışın tedavilerinin yanı sıra, kök hücre ve ilik nakli de önemlidir. Merkezimiz kuruduktan sonra Türk Kızılayı ile koordineli çalışması çok önemlidir. O yüzden ilimizdeki Kızılay başkanımızı davet ettim. Ben vatandaşlarımızı Kızılay merkezimize ilik nakli ve kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” diye konuştu.

"Yüzlerce insana can veriyoruz"

Kök hücre nakil yöntemlerinden bahseden Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, “2014 yılında Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzalamıştı. Bu protokol kapsamında kök hücre nakli hem ulusal hem de uluslar arası alanda gerçekleştiriliyor. Yüzlerce insana can veriyoruz. Bildiğiniz gibi kök hücre projesini iki yöntemle yapıyoruz. Birincisi kök hücre toplama yöntemi ile yapılıyor. İkincisi ise kemik iliği yöntemi ile yapılıyor. Bunun için kişi sağlıklı ve 18-50 yaş grubunda olacak. Kişi kan tahlilinde sonra eşlenme olursa bu nakil yapılabiliyor. Biz 2018 yılında İzmit Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile bir anlaşma yaptık. Ben de vatandaşları buna katkı vermeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.