Limana çarpan gemi Kocaeli Körfez'inde yakıt sızdırdı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde limana yanaşmak isterken iskeleye çarpan gemiden sızan yakıt, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıyıda bulunan özel bir limana yanaşmak isteyen “MSC Katyaynı” adlı yük gemisi, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı liman iskelesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle gövde kısmından hasar alan geminin yakıtı İzmit Körfezi'ne sızdı. Olayı fark eden görevliler, durumu hemen Liman Başkanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler iskele çevresine bariyerleri çekerek yakıtın dağılmasını önlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile liman çevresine yayılan yakıt, kontrol altına alındı.

Hasar alan gemi ise limandan bakım için tersaneye götürülürken, liman çevresindeki temizlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Liman ve çevresinde Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi deniz uçağıyla yapılan denetim sonrasında sızıntıya sebep olan gemiye cezai işlem uygulandığı öğrenildi.