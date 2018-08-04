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04 Ağustos 2018 11:16

Limon ile Zeytin çocuklar tarafından ilgiyle izlendi

Kocaeli Fuarı 52.

Limon ile Zeytin çocuklar tarafından ilgiyle izlendi

04 Ağustos 2018 11:16

Yıl Yaz Etkinliklerinde bu hafta, çocukların hayranlıkla seyrettiği Çatlak Yumurtalar çizgi filminin, müzikal bir gösteri olarak sunulduğu Limon ile Zeytin Müzikali sahnelendi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yıl Yaz Etkinlikleri Kapsamında çocukların hayranlıkla seyrettiği Çatlak Yumurtalar çizgi filminin sahneye müzikal bir gösteri olarak sunulduğu Limon ile Zeytin Müzikali, Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde ücretsiz olarak sahnelendi. Limon ile Zeytin Müzikalini izleyen çocuklar şarkılara eşlik etti, danslarla eğlenceli vakit geçirdi.


Limon, Zeytin, Babişko ve Çıtçıt Hanım’ın yanı sıra birçok farklı sürprizin de yer aldığı Limon ile Zeytin Müzikalinin şarkılarıyla çocuklar eğlenirken Limon ile Zeytin’in Babişko’yu harekete geçirmek ve koltuğundan kaldırabilmek için sergiledikleri pratik çözümler müzikale ayrı bir tat kattı. Limon ile Zeytin müzikali, şarkıları, dansları ve heyecan verici öyküsü ile muhteşem bir gösteri sergiledi.




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