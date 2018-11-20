Lise öğrencisi 3. kattaki sınıf penceresinden düştü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki lisenin 3. katta bulunan sınıf penceresinden düşen 14 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gölcük Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulanan lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 2. sınıf öğrencisi Barbaros Zülfigaroğlu(14), dengesini kaybederek 3 katta bulunan sınıf penceresinden okul bahçesine düşerek ağır yaralandı. Zülfigaroğlu'nun düştüğünü gören sınıf arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerine ilk müdahalesi yapılan ve kalbi durduğu tespit edilen Zülfigaroğlu, Gölcük Necati Çelik Hastanesine sevk edildi. Burada doktor müdahalesi ile kalbi yeniden çalıştırılan Zülfigaroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrasında öğrencilerin büyük şok yaşadığı okulda polis ekipleri inceleme başlattı. Zülfigaroğlu'nun cesedi hastane morguna kaldırılırken, Zülfigaroğlu'nun düşme nedeninin tespit edilmesi için incelemeler sürüyor.