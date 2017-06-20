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20 Haziran 2017 16:40

Lüks araçla gelip tamirhanede çalışan adamı bacağından vurdu

Kocaeli’nin Gebze İlçesinde lüks araçla bir oto tamircisi önüne gelen şahıs, tamirhanede çalışan bir kişiyi silahla bacağından vurarak kayıplara karıştı.

Lüks araçla gelip tamirhanede çalışan adamı bacağından vurdu

20 Haziran 2017 16:40


Edinilen bilgiye göre olay Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1302 taksim 4 Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi lüks aracı ile Murat K.’nın(35) çalıştığı tamirhanenin önüne geldi. Araçla tamirhane önüne gelen şahıs Murat K.’yı dışarıya çağırdı. Araç içinde bulunan şahıs Murat K. dışarıya çıkar çıkmaz henüz bilinmeyen bir sebeple silahı ile ateş açmaya başladı ve Murat K.’yi bacağından yaraladı. Silahla yaralama olayına karışan şahıs ise olayın ardından aracı ile hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hemen olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat K. tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı şahıs hastaneye götürüldükten sonra polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis kaçan şahsı arama çalışmalarına başladı.




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