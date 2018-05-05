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05 Mayıs 2018 19:42

Lunaparkta trene sıkışan çocuğun ayağı koptu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir AVM’de bulunan oyun alanında oyuncak trene sıkışan çocuğun ayağı koptu.

Lunaparkta trene sıkışan çocuğun ayağı koptu

05 Mayıs 2018 19:42

Ayağı kopan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, AVM güvenlikçileri ile park çalışanları basın mensuplarına saldırdı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Gebze Center AVM’de meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte AVM’ye gelen M.H.B isimli çocuk, oyun alanı kısmında trene sıkıştı. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edilirken, çocuk yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ayağı kopan çocuk 112 ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada olayı görüntülemek isteyen iki muhabir AVM güvenlikçileri ile lunapark çalışanları tarafından darp edildi. Aldıkları darbeler ile yere yığılan muhabirler, şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan muhabirler, karakola giderek ifade verdi. Aynı alışveriş merkezinde, geçtiğimiz yıllarda yine bir kişi yürüyen merdivene sıkışmıştı. O anları da görüntülemek isteyen basın mensupları yine aynı güvenlikçilerin saldırısına uğramıştı.


Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan çocuk, ilk tedavisinin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.




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