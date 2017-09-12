Macaristan’da Millilerin bileği bükülmedi

Geçen mayıs ayında Polonya’nın Katowice şehrinde düzenlenen ve Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Şehmuz Ertem ile Kenan Eroğlu Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edip bir altın ve bir gümüş madalya kazandırmışlardı. Avrupa Şampiyonası’nın ardından gözlerini Macaristan’daki Dünya Şampiyonası’na çeviren Kenan ve Şehmuz bu turnuvada da 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.

3-19 Eylül 2017 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda milli takım adına 55 kilogramda mücadele eden Şehmus Ertem Sol Kolda 3. Sağ Kolda 2. olurken bir diğer sporcumuz Kenan Eroğlu ise 70 kilogramda Sağ Kolda 3. olarak turnuvayı tamamladı. Dereceye giren sporcular kürsüye çıkarak madalyalarını aldı.