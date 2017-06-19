Madalya fatihi Kağıtspor

Daha önce 5 kez Sakarya’nın ev sahipliğinde yapılan Türk Karatesinin en prestijli alt yapı turnuvaları arasında yer alan ve beş etaptan oluşan Sakarya Karate Turnuvası’nın finalleri Sakarya’da yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Karateciler, Sakarya’da yapılan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler İllerarası Karate Ligi’nde yine fırtına gibi esti. 11 İlden, 44 kulübün katıldığı şampiyonada 810 sporcu mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ise turnuvaya 50 sporcuyla katıldı.

Karate Lig finalinin açılış ve ödül törenini Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel’in katılımı ile gerçekleşti. Lig Finalinin açılışında Şehitler ve Gaziler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Turnuvada Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu karateciler minikler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde on iki altın, dokuz gümüş, on bronz madalya olmak üzere toplam otuzbir madalya kazandı.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Karate Federasyonu As Başkanı Meydan Kobaş, Sakarya GHSİM Spor Şube Müdürü Murat Acar, SASKF Başkanı Yaşar Zımba, Serdivan İlçe Spor Müdürü Sebahattin Karakoç başarılı olan sporculara ödüllerini takdim etti.