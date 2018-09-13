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Magandalar trafiğin yoğun olduğu caddeyi kapatarak terör estirdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde belediye ve emniyet müdürlüğüne yakın bir yerde cadde ortasında araçları ile yolu kesen magandalar, havaya ateş ederek araçları ile drift yaptılar.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye ve emniyet müdürlüğüne yakın bir yerde cadde ortasında araçları ile yolu kesen magandalar, havaya ateş ederek araçları ile drift yaptılar. Vatandalar, sıklıkla benzer görüntülerin yaşandığı alanda önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.


Olay önceki gün gece saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi ile Arapçeşme Mahallesi arasındaki Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asker eğlencesi yapan bir araç konvoyu, Gençlik Caddesi üzerindeki kavşakta yolu keserek araçları ile drift atmaya başladı. O sırada akaryakıt istasyonunda bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, konvoydaki otomobillerin bazıları yolu keserken bir tanesi ise yol ortasında drift atıyor. Yaklaşık 3 dakika süren görüntülerin devamında ise yol kesen bir araçtan inen bir şahıs, silahla havaya 6 el ateş ederek aracına biniyor.


Terör estiren şahıslar vatandaşları bezdirdi


Drift aran grubun kestiği yolda trafikte kalan araç sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösteriyor. Belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yakın bir mesafede yaşanan olayların sık sık devam ettiğini belirten vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi. Cadde üzerinde benzer olayların sık sık tekrarlayarak terör estiren şahısların, insanların canlarını tehlikeye düşürdüğünü söyleyen vatandaşlar, can kayıpları yaşanmadan yetkililerin konuya çözüm bulmalarını beklediklerini ifade ettiler.

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