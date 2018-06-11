Mahallelere Ramazan geldi

Ramazan boyunca her akşam en az iki mahallede özellikle çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor. Doğu Kışla ve Kültür Tepesi ağırlıklı etkinlikler bütün mahallelerde de gerçekleşiyor. Mahallelerdeki etkinlikler daha çok çocuklara hitap ediyor. İftar sonrası başlayıp saat 23.00’e kadar devam eden etkinliklerde Karagöz Hacivat, İbiş, yarışmalar ile çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buluyor. Etkinlikleri takip eden çocuklara patlamış mısır ve pişmaniye de ikram ediliyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da her akşam bir mahalleye giderek Ramazan etkinliklerinde çocukların sevincine ortak oluyor.