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11 Haziran 2018 13:37

Mahallelere Ramazan geldi

İzmit Belediyesi, mahallelerde düzenlediği etkinliklerle Ramazan’ın coşkusunun herkes tarafından yaşanmasını sağlıyor.

Mahallelere Ramazan geldi

11 Haziran 2018 13:37


Ramazan boyunca her akşam en az iki mahallede özellikle çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor. Doğu Kışla ve Kültür Tepesi ağırlıklı etkinlikler bütün mahallelerde de gerçekleşiyor. Mahallelerdeki etkinlikler daha çok çocuklara hitap ediyor. İftar sonrası başlayıp saat 23.00’e kadar devam eden etkinliklerde Karagöz Hacivat, İbiş, yarışmalar ile çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buluyor. Etkinlikleri takip eden çocuklara patlamış mısır ve pişmaniye de ikram ediliyor.


İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da her akşam bir mahalleye giderek Ramazan etkinliklerinde çocukların sevincine ortak oluyor.




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