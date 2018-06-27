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27 Haziran 2018 10:27

Mahalleye yayılan koku AFAD’ı harekete geçirdi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde mahalleye yayılan ve 4 gün boyunca etkisini azaltmayan koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Mahalleye yayılan koku AFAD’ı harekete geçirdi

27 Haziran 2018 10:27


Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Kullar Karadenizliler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yayılan ve son 4 gündür etkisini arttıran koku üzerine vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine AFAD ekipleri, inceleme başlattı. İSU, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı incelemelerde tespit ve temizlik çalışmaları yapıldı. Gelen şikayetler üzerine ilk günden itibaren olay yerinde incelemeler yapan AFAD, Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokak civarında yoğunlaşan kokunun 5-6 rögardan çıktığını tespit etti. Bazı evlerde de yoğun şekilde alınan uçucu organik bileşik genel tanımlı gazdan kaynaklı kokunun kanalizasyon hatlarından gelmesi dolayısıyla hatlar tazyikli suyla İSU’ya yıkatıldı.


Yıkamayla azalan koku, tamamen yok edilemeyince Sakarya AFAD Birlik Müdürlüğü’nden destek istendi. Rögarlarda yapılan yeni ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bölgede bir atık tesisine yakın rögarda yapılan ölçümlerde bulunan kimyasal bulgular, bir süre beklendikten sonra yapılan yeni ölçümlerde bulunamadı. Kanalizasyon hattından alınan sıvıyı numune cihazlarla inceleyen AFAD ekibi sıvıda da tehlikeli bir bulgu tespit edemedi.


Sanayi atıklarının kanalizasyon hattına verildiği tahmini yapılan kötü koku için incelemelerin sürdüğü ve İSU’nun da kanalizasyon hattını belirli periyotlarla tazyikli suyla yıkamaya devam edeceği bildirildi.




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