Mahmut Tuncer Dilovası’nı coşturdu

Anadolu Sağlık Merkezi işbirliği ile her yıl düzenlenen toplu sünnet şölenine bu yıl ünlü sanatçı Mahmut Tuncer katıldı.

Dilovası Belediyesi’nin düzenlendiği sünnet şölenine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Muharrem Poyrazoğlu, Dilovası Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Hansoy Toygun Şenüçler, Dilovası ilçe Başkanı Osman Akbulut, Dilovası Belediyesi meclis üyeleri ve mahalle muhtarları, STK başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın sunuculuğunu ise Dilovalı sanatçı Cihan Akboğa yaptı. Akboğa’nın sunumu ve türküleriyle başlayan şölende aşıklar Mustafa Özdemir ile Tacettin Dursun’un atışmaları sünnet olan çocukları gönüllerince eğlendirdi. Daha sonra sahne alan Mahmut Tuncer’in birbirinden güzel şarkılarının ardından Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve protokol üyeleri, sünnet olan çocuklara verilen hediyelerle şölen sona erdi.