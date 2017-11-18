Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 15:55

Makedonya’da Körfez’i tanıttılar

Makedonya’da düzenlenen, Körfez Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin de desteklediği ICTEBS fuarında Körfez’in kültürel ve gastronomik ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Makedonya’da Körfez’i tanıttılar

18 Kasım 2017 15:55


Uluslararası Turizm, Ekonomik ve İşletme Bilimleri Kongresi (ICTEBS), Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi ve Tetova Üniversitesi ile işbirliği içinde Makedonya Üsküp’te gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi’nin de katkı verdiği kongrede, Körfez’i tanıtan stant kuruldu. 5 farklı ülkeden, 42 bilimsel çalışmanın yer aldığı kongrede, Hereke Ömer İsmet Uzunyol’dan Öğretim görevlisi Ayfer Özmen’in ‘Kocaeli’den Makedonya’ya Uzanan Lezzet Köprüsü’ konulu kişisel sergisi de yer aldı.


Körfez Belediyesi’nin katkılarıyla açılan ‘Kocaeli Somut Olmayan Kültürel Miras Sergisi’ de büyük ilgi görürken, sergide Körfez’in ve Kocaeli’nin kültürel ve gastronomik ürünlerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Tülay Polat Üzümcü, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve projeye destek verenlere teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
13
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç