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10 Ağustos 2018 09:43

Makedonyalı hasta şifayı Kocaeli’nde buldu

Makedonyalı 38 yaşındaki Hajrije Bajrami’nin 10 yıldır çektiği kasık ve karın ağrıları Kocaeli’de son buldu.

Makedonyalı hasta şifayı Kocaeli’nde buldu

10 Ağustos 2018 09:43


Makedonyalı Bajrami 10 yıldır şiddetli kasık ve karın ağrıları çekiyordu. Ağrılarına derman bulmak isteyen Bajrami’ni, Avrupa’da birçok hastaneye gitti. Gittiği hastanelerde taşıdığı risklerden dolayı ameliyat edilemeyeceğini öğrenen Bajrami tekrar ülkesine döndü. Bir tanıdığı vasıtasıyla son çare olarak VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’ne gelen Hajrije Bajrami’yi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bertan Akar, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emin Haqverdiyev ile Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Gürhan Özdemir muayene etti ve operasyon kararı verildi.


Dr. Öğr. Üyesi Bertan Akar ve Op. Dr. Emin Haqverdiyev, kapalı yöntemle (Laparoskopi) hastanın kistlerini çıkararak, endometriyozisin sebep olduğu bağırsak yapışıklarını açtı, daha sonra ise rahim içi kapalı yöntemle (Histeroskopi) düzensiz kanama sorunlarını giderdi. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Gürhan Özdemir de gevşek mesaneyi onardı. Zorlu operasyonla ilgili bilgi veren Op. Dr. Emin Haqyerdiyev, “Yurtdışında birkaç ünlü merkez dışında taşıdığı risklerden dolayı ameliyat edilmeyen bu tip hastalar var. Hastamız Hajrije Bajrami’yi, her türlü donanıma sahip endoskopik cerrahi ünitemizde sağlığına kavuşturduk. Ameliyatın ertesi günü drenlerinden kurtuldu ve ayağa kalktı” dedi.




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