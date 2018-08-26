Malazgirt ruhu İzmit’te yaşatılacak

İzmit Belediyesi tarafından Gölkaypark, Ekopark ve Cephanelik Mesire Alanı’ndan sonra Çayırköy’de yapılan İzmit’in dördüncü büyük temalı parkının çalışmalarında sona gelindi. Türkler’in Anadolu’yu yurt edinmelerinin başlangıcını konu alan park 1071 Malazgirt temasından oluşuyor. Ayrıca parkta Anadolu Selçuklu sultanlarından Alpaslan, Melikşah, Alaeddin Keykubad gibi isimlerin yer aldığı alanlar bulunuyor.

Yaklaşık 7 dönümlük alan üzerinde yapımı tamamlanmak üzere olan Selçuklu Yıldızı görünümlü 1071 Malazgirt Parkı’nda 600 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 500 metrekare oyun alanı, 170 metrekare kondisyon alanı, 750 metrekare piknik alanı, 200 metrekare basketbol sahası yer alıyor. Parkın çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanarak açılışının yapılması planlanıyor.