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23 Aralık 2017 10:39

Maldivli bakan SEKA Kâğıt Müzesi’ni gezdi

Maldiv Cumhuriyeti Alt Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Dr.

Maldivli bakan SEKA Kâğıt Müzesi’ni gezdi

23 Aralık 2017 10:39

Muhammed Muiz Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’ni gezdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bir cazibe merkezi haline getirilen SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlıyor. Merkezin bu seferki konuğu Muhammed Muiz oldu. SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret eden Muhammed Muiz’i Büyükşehir Belediyesi personeli eşlik etti. Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi hakkında bilgiler alan konuk bakan, yapılan çalışmalara hayran kaldı. Konuk Bakan, Büyükşehir Belediyesi’nin kentin mirasına çıkmasının son derece değerli olduğunu kaydederek ülkesinde de bu tarz uygulamaların yapılabileceğinin altını çizdi.




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