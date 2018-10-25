Maldivli çift hayatlarında ilk kez Kocaeli'de kar ile tanıştı

KOCAELİ(İHA) – Tatil için Kocaeli'nin en yüksek noktası Kartepe'yi seçen Maldivli çift, hayatlarında ilk kez kar ile tanıştı.

Bir yıl önce Maldivlerde tanışan Müny Munee ve Naif Ahmed adlı Maldiv uyruklu çift, tatil için geldikleri Türkiye'deki Kocaeli gezilerinde hayatlarında ilk kez kar görmenin şaşkınlığını yaşadılar. Kocaeli'de ziyaret ettikleri arkadaşları Savaş ve Aycan Tekin çifti ile birlikte Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'ye çıkan Maldivli çift, sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ile beyaz örtü ile tanıştılar. Hayatlarında ilk kez kar gören Maldivli çift, dünyanın bir çok ülkesini gezmelerine rağmen ilk kez kar ile tanıştıkları için mutlu olduklarını dile getirdiler. Birden fazla otelde halkla ilişkiler müdürü olarak görev yapan Müny Munee ve su kayağı eğitmeni olan eşi Naif Ahmet ile birlikte Kocaeli'nin yeşil doğasına hayran kaldıklarını ifade ettiler.