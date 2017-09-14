Manyetik parçacıklar kanserle mücadele edecek

Medikal alanda devrim oluşturan teknolojiler Gebze Teknik Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Manyetik Nanoparcacıkların Biyo-medikal Ulgulamaları (Bio-Medical Applicatıons of Magnetic Nano-Particles) çalıştayında masaya yatırıldı.

Gebze Teknik Üniversitesinde(GTÜ) 2017-2018 Akademik Yılı GTÜ ve Anadolu Sağlık Merkezinin ortak girişimi ve TÜBİTAK desteği ile uluslararası bir çalıştay ile başladı. Bu yıl ilk kez yapılan ve her yıl tekrarlanması için karar alınan Uluslararası Manyetik Nanoparcacıkların Biyo-Medikal Uygulamaları (Bio-Medical Applicatıons of Magnetic Nano-Particles) çalıştayı GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. GTÜ’den Dr. Fikret Yıldız ve Anadolu Sağlık Merkezi’nden (ASM) Dr. Zafer Gülbaş’ın girişimleri ile düzenlenen kısa adı M-BIO2017 çalıştayına GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Hasan Aslan, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma YükseL ve farklı ülke ve üniversitelerden çok sayıda bilim insanı katıldı.

Kanser için farklı disiplinler bir arada

İki gün süren M-BIO2017’de, manyetik yapıların biyolojide ve medikal alanda kullanımları detaylı olarak ele alındı. Çalıştayda manyetik nano parçacıkların kanserli hücrelerin içerisine nüfuz ettirilerek lokal olarak ısıtılması (hiperthermia) ile tedavi yöntemi, manyetik parçacıkların kullanılması ile ilaç taşınımı (drag delivery) ve ilaçların hastalıklı bölgelerde lokalize edilerek vücudun hasta olmayan organlarının etkilenmemesi hususunda araştırmaları olan farklı disiplinlerden bilim insanları bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar ve bir araya gelerek gelecekte neler yapabilecekleri hususunda değerlendirmelerde bulundular. Çalıştayda günümüz dünyasında artık insanlık problemlerinin ancak farklı disiplinlerin bir araya gelip birlikte çalışması ile çözülür halde geldiği, kanser tedavisinin de bunlardan biri olduğu vurgulandı. Çalıştay ile Fizik, Tıp, Kimya, Biyoloji, Malzeme-bilimi gibi farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya gelip, kanserin tedavisi için alternatif yeni yöntemlerin ele alanması, bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımı sağladı.

Açılış konuşmasını yapan Çalıştay Başkanı Doç. Dr. Fikret Yıldız, manyetizma ile ilgili çalışmaların tarihsel gelişim sürecini vererek, son zamanlarda Manyetik yapıların nasıl Bio-Medical uygulamalarda da yer alaya başladığını anlattı. Çalıştayda daha sonra Anadolu Sağlık Merkezinden Prof. Dr. Zafer Gülbaş yaptığı konuşmada etkinliği düzenleyen ekibe gayretlerinden dolayı ve çalıştay katılımcılarına katılımlarından dolayı teşekkür etti. Çalıştay devam ederken oturuma katılan Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün yaptığı konuşmada, iki güzide kurum GTÜ ve ASM’nin ortaklığında gerçekleşen bu uluslararası etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Haluk Görgün, bütün katılımcılara teşekkür etti ve böyle bir çalıştayın ülkemiz için alanında önemli çıktılar sağlayacağını belirtti.