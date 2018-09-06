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06 Eylül 2018 10:14

Mardinli gençler İzmit’te

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Mardinli gençler İzmit’te

06 Eylül 2018 10:14

Nevzat Doğan’ın daveti üzerine Mardin Kızıltepe’de yaşayan gençler İzmit Belediyesi’nin misafiri oldular.


Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bir süre önce 10. Pişmaniye Festivali’nin başladığı verildiği Mardin Kızıltepe’de gençleri İzmit’e davet etmişti. Başkan Doğan’ın daveti üzerine Kızıltepe’den 50’si erkek, 50 kız olmak üzere 100 genç İzmit’e geldiler. Bir hafta boyunca İzmit Belediyesi’nin misafiri olacak gençler, Turİzmit programı kapsamında şehrin önemli yerlerini ziyaret edecekler. Mardin Kızıltepeli gençler, İzmit Belediyesi’nin Kandıra Sarısu’daki kampında da misafir edilerek hoşça vakit geçirmeleri sağlanacak.




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