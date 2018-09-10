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Mardinli gençler Sarısu kampında

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi’nin Sarısu Gençlik Kampı, Mardin Kızıltepe’den gelen gençlere ev sahipliği yaptı.

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi'nin Sarısu Gençlik Kampı, Mardin Kızıltepe'den gelen gençlere ev sahipliği yaptı.


Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın daveti üzerine bir haftalığına İzmit'e gelen Mardinli 100 genç, Sarısu kampında unutamayacakları bir gün geçirdiler. Aralarında şimdiye kadar denizi hiç görmeyen kişilerin de bulunduğu misafir gençler bir gün boyunca bol bol denizde yüzüp, kona ile Sarısu deresinde gezdiler. Bisiklete binip doğaya yürüyüşlerine katılan gençler, çeşitli sosyal etkinliklerle eğlenceli zamanlar geçirdiler. Mardinli gençler, kendilerini Sarısu kampında ağırlayan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür ettiler.

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