Marmara Depremi'nden 19 yıl sonra kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuştular

17 Ağustos Marmara Depremi'nde bir bölümü denizin altında kalan Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Denizevler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar için yapılan TOKİ konutlarının kura çekimleri yapıldı. 19 yıldır deprem korkusu ile yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, yeni evlerinin belirlenmesinin heyecanını yaşadı.

Anaüssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos Marmara Depremi'nde bir bölümü deniz altında kalan Denizevler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar için kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan konutların kura çekimi yapıldı. 19 yıldır depremden en çok zarar gören mahallede korku ile yaşayan vatandaşlar, Gölcük Belediyesi ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi (TOKİ) ortaklığında yapılan evlerine taşınacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında temeli Gölcük Sivritepe Mahallesi'nde eski Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan konutların yapımında son aşamalara gelindi.

“Bizim hedefimiz Gölcük'ün sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi”

Yapımının büyük bölümü tamamlanan 541 konut, 14 dükkanın sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenen kura çekimi için vatandaşlar, heyecanla salonda evlerinin belirlenmesi için bekledi. Kura çekimi öncesinde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Denizevler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların deprem korkusu olmadan yeni evlerinde hayatlarının kalanını devam ettireceklerini söyleyerek, “Asrın felaketi olan depremin merkezi olan Gölcük, alt yapısıyla, üst yapısıyla, sosyal yaşamı, sağlığı ve eğitimi ile yıkıldı. Gölcük'te yaşam devam eder mi sorusunun sorulduğu bir noktaya gelmiştik. Bundan da acısı 6 bin insanımız depremde şehit olmuştu. Böyle bir tablonun üzerinden 19 yıl geçti. Ama hafızalarımızda acısı taze. Bizim hedefimiz Gölcük'ün sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi. Mümkünse o evlerde oturmanız, değilse o evlerden taşınmanızı hedefliyoruz. Süreç bu noktaya geldi. Bugün itibari ile yeni evlerimizin yapımı sağlıklı bir şekilde sürüyor” dedi.

Evleri belirlenen vatandaşlar büyük heyecan yaşadı

Başkan Ellibeş'in konuşmasının ardından kura çekimi gerçekleşti. Gölcük 2. Noterliği huzurunda gerçekleşen kura çekiminde vatandaşlar yerine ilk kura çekimini programa katılan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve TOKİ Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Banu Tantan çekti. Evlerinin bulunduğu katlar ve binaların belirlenmesi sonrasında vatandaşlar, büyük heyecan yaşadı. 440 kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ konutlarının sahiplerinin belirlenmesinin ardından heyecanlarını dile getiren vatandaşlar, deprem korkusundan kurtulmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

“Yeni evlerimizde huzurla uyuyacağız”

19 yıl boyunca geceleri deprem riski taşıyan evlerinde korku yaşadıklarını söyleyen vatandaşlardan Ayşe Öztürk, “Yeni evlerimize kavuştuk. Çok mutlu, heyecanlıyız. Allah Cumhurbaşkanımızdan, belediye başkanımızdan razı olsun. Depremde çok korkunç olaylar yaşadık, sevdiklerimi kaybettik. Diğer evlerimizde hep korku ile uyuyorduk. Yeni evlerimizde huzurla uyuyacağız. Çok memnunuz” diye konuştu.

“Allah bütün arkadaşlarımıza iyi günlerde oturmayı nasip etsin”

Evlerinin depremde yıkılmadığını ancak birçok problemle deprem riski taşıdığını ifade eden Akın Topuz ise, “Biz 1988 yılında Denizevler'deki evlerimize yerleştik. Depremde bizim mahallemizin zemini çöktü. Bazı yerler, 2 metre, bazı yerler 1 metre çöktü. Bizim evlerimiz çöktü evleri çökenler farklı yerlere gitti. Burada ise 142 aile kaldı. Allah bütün arkadaşlarımıza iyi günlerde oturmayı nasip etsin. Bana da 2. katta bir daire çıktı” şeklinde konuştu.