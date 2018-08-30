Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince İlçesi, Tahtalı Mahallesi’nde bulunan tarihi Beş Divanlı Rıza Bey Konağı’nın inşa çalışmalarını sürüyor. 1892 yılında Rıza Bey’in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırılan ve Marmara depreminden sonra kullanılmaz hale gelen Beş Divanlı Rıza Bey Konağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin rekonstrüksiyon projesiyle yeniden inşa ediliyor. Harabe halindeki yapı yıkılarak rekonstrüksiyon projesiyle aslına uygun olarak tekrar inşa ediliyor. Yapının içerisinde ve dışarısında bulunan sağlam özel malzemeleri de tekrar kullanılmak üzere sökülerek korumaya alındı.

Rekonstrüksiyon projesi çalışmaları devam eden yapıda, saçak altı kaplama imalatına başlanarak drenaj işleri tamamlandı. Yapının bağdadi duvar kaplama imalatına devam edilirken temel etrafı su yalıtımı işleri sona erdi. Bina içindeki taş ocak yapımı da gerçekleştirildi. Zemin kat iç duvarlarda tas derzi işleri ve çatı karkası, kiremit altı kaplama tahtası uygulaması, birinci kat yapı karkası imalatı ve çatı karkasının imalatı da tamamlanan çalışmalar arasında yer aldı.

Yapı projesine göre asıl yaşam odalarından oluşan üst katta orta sofanın etrafında dört köşede bulunan kareye yakın dikdörtgen şekilli odalar konumlanıyor. Güneydoğu cephesinde sofaya açılan balkon yer alıyor. Yapının gömme tipteki balkonu Tahtalı Mahallesi’nde bulunan evlerde de sıkça görülüyor. Balkonun sağ ve sol tarafında konumlanan odalarda ortada ocak, ocağın bir yanında yüklük, diğer yanında gusülhane yer alıyor.