Mazgallarda bahar temizliği başladı

Körfez Belediyesi, son bahara girilmesi ve yağışların artacak olması nedeniyle yağmur suyu mazgallarının temizlemek adına çalışma başlattı. İlçe genelinde İSU ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mazgallarda biriken yaprak, çamur ve atıklar kaldırılarak temiz hale getirildi. Uygulama ilçe genelinde belirli periyot halinde devam ediyor.

Körfez Belediyesi yetkilileri, ekiplerin yıl boyunca rutin olarak gerçekleştirdikleri mazgal temizliklerine, bahar aylarına girilmesiyle birlikte hız verildiğimi belirterek, "Gerek yağmurlarla birlikte mazgallara dolan çöpler, ağaçlardan düşen yapraklar ve toprak, mazgalların içini dolduruyor. Biz de olumsuzlukların önüne geçmek adına rutin olarak bu çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.