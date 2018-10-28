Medyada göç olgusu ele alındı

Göç, Mültecilik ve İnsanlık ana temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde Göç, Göçmenler ve Kamuoyu başlıklı akademik oturumda yerel ve ulusal medyada göç olgusu ve mültecilere bakış açısı ile kullandıkları dil konusunda yaptıkları akademik çalışmaları katılımcılara sunuldu.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden Prof. Dr. Yakup Bulut ve Dr. Soner Akın, Suriyeli göçmenlerin geri dönüşü ve Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını değerlendirdi. Yaptıkları saha çalışmaları sonrası elde ettikleri verilerden oluşan sonuçları katılımcılara aktardılar. Prof. Dr. Yakup Bulut, “Geri dönüşlerini olumsuz etkileyen en başta geçen 8 yıllık bir süre var. Geri dönüşü zorlaştıran başlıca sebepler güvenli bölgelerin oluşturulamaması. Astana süreci sonrası Türkiye güvenli bölgelerin oluşturulması için çalışmalar yürütüyor. İdlib'in kuzeyi başta olmak üzere 10 güvenlik bölgesi oluşturuldu'' dedi. Suriye'nin kuzeyinde. Dr. Soner Akın, “Türkiye insani diplomasi çalışmalarını başarıyla yerine getiriyor. Lübnan ve Ürdün'e Suriyeli mülteci akını Türkiye'den daha az oldu. Her iki ülkenin sığınmacılara karşı tutumu oldukça olumsuz yönde' dedi.

Türk-Alman Üniversitesinden Zeliha Eliaçık, Türk medyasında Suriyeli Mültecilerin Temsili ve İslamofobi konusunda bazı gazetelerde yayınlanan haberlerden oluşan akademik çalışmasını katılımcılara aktardı. Zeliha Eliaçık, “Mülteciler güvenlik ve ekonomik tehdit olarak karşımıza çıkıyor medyada. Suriyelilerin suç oranı yüzde 1.7 iken bir kısım medyadaki haberlerde Suriyelilerin suç işleme oranının yüksek olduğuna dair haberler yapılmakta. Suriyelilere TOKİ'den ev verileceği haberini de ilgili bakanlık yalanlamasına rağmen bir gazetede ‘Suriyelilere ev yetmez arabada verelim' başlıklı haber yapıldı. Mülteciler İslamofobik söylemlerle ötekileştirilmektedir. Ortadoğu'nun bataklık olduğu bir oryantalist, üstenci bir bakış açısıyla haberler yapılmaktadır” diye konuştu.