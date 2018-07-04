Mehmet Erdem’den Kocaeli’de muhteşem konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında bu hafta Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde Mehmet Erdem konser verdi. Mehmet Erdem’in sevilen şarkılarını söylediği konser, Kocaelilier’in yoğun katılımı ile gerçekleşti. Son albümü Neden Böyleyiz’in çıkış parçası "Hara" isimli şarkısı ve sevilen eserlerini seslendiren şarkıcıya hayranları da eşlik etti. Binlerce vatandaşın katıldığı konser gece saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar, yaklaşık 2 saat süren konseri cep telefonu ile de görüntüledi.