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04 Temmuz 2018 22:46

Mehmet Erdem’den Kocaeli’de muhteşem konser

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahne alan Mehmet Erdem, Kocaelililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mehmet Erdem’den Kocaeli’de muhteşem konser

04 Temmuz 2018 22:46


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında bu hafta Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde Mehmet Erdem konser verdi. Mehmet Erdem’in sevilen şarkılarını söylediği konser, Kocaelilier’in yoğun katılımı ile gerçekleşti. Son albümü Neden Böyleyiz’in çıkış parçası "Hara" isimli şarkısı ve sevilen eserlerini seslendiren şarkıcıya hayranları da eşlik etti. Binlerce vatandaşın katıldığı konser gece saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar, yaklaşık 2 saat süren konseri cep telefonu ile de görüntüledi.




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