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Meme kanserine dikkat çekti

Körfez Belediyesi, ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri kapsamında belediye personeline yönelik seminer düzenlendi.

Körfez Belediyesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında belediye personeline yönelik seminer düzenlendi.


Körfez Belediyesi'nde personele yönelik eğitim ve bilgilendirme seminerleri aralıksız sürüyor. Son olarak ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında Belediye Toplantı Salonu'nda meme kanseri semineri düzenlendi. Acıbadem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Bozkurt'un konuşmacı olarak katıldığı, meme kanserinde farkındalık konulu seminerde, çağımızın hastalığı kanserden korunmanın yolları ve erken teşhisin önemi vurgulandı. Kadın personelin büyük ilgisiyle gerçekleştirilen seminerde Doç. Dr. Süleyman Bozkurt, meme kanseri ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Meme kanserinde erken tanının tedavi başarısını artırdığını ifade eden Bozkurt, “Kadınlar kendilerini ihmal etmemeli. Göğüste elle muayene bulguları bizim için çok önemli. Belirli periyotlarla bu muayeneyi her kadın yapmalı. Erken tanı, tedavi başarısını hastalıktan hayatta kalma şansını ve yapılacak cerrahinin tedavi boyutunu etkileyen çok önemli bir etkendir” dedi.


Doç. Dr. Süleyman Bozkurt, seminer sonrasında bayan personelden gelen soruları tek tek cevapladı.

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