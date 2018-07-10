Mesire alanlarının güvenliği atlı birliğe emanet

Artık yeni uygulama ile park, mesire ve sahil alanlarının güvenliğini atlı özel güvenlik görevlileri sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı vatandaşların güvenliği için yeni bir uygulama başlatıyor. Belediye özellikle geniş park alanlarında faaliyet göstermek üzere, doğal dokuya ve görselliğe zarar vermeden güvenliği sağlamak için atlı birimini faaliyete geçirdi. 10 kişiden oluşan atlı güvenlik birimi göreve başlamadan önce özel bir eğitimden geçti. Atlara dair her türlü bilginin verildiği atlı güvenlikler, göreve başladı. İlk etapta Uzuntarla, Çınarlıdere ve Gebze Beylikbağı mesire alanlarında hizmete başlayan 8 at ve 10 güvenlik görevlisi görev yerlerinde devriye atmaya başladı.

Vatandaşlardan büyük ilgi gördü

Gaziler Dağı Binicilik Kulübünde eğitimlerini tamamlayan on kişilik özel güvenlik görevlisi, atlara rahatlıkla binebilmesi ve hakim olabilmesi de dikkat çekiyor. Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkında da göreve başlayan atlı güvenlikler, bindikleri atlar ile motorlu araçların ulaşamadığı yerlerde vatandaşların güvenliklerini sağlıyorlar. Projeyi geliştirmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahil bölgelerinde de atlı güvenliklerin hizmete girmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta mesire alanlarında, parklarda göreve başlayan atlı güvenlikleri gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarına hakim olamıyor.

"İstiyoruz ki her şey doğal ortamında olsun"

Atlı güvenlik görevlileri ile doğal ortamlarda güvenlik görevinin de doğal bir yöntemle yapılacağını kaydeden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, "Alan büyüdükçe oraları güvenlik altına almak zorlaşıyor. Bu doğal alanlarda motorlu araçlar uygun olmadığı için başkanımızın da önerisiyle bu uygulamaya geçelim dedik. İlk etapta 8 tane İngiliz atı alındı. Bu atlara da binmek şehir insanlarının yapabileceği bir şey değil. Bu kapsamda 10 arkadaşımız da yetiştirildi. Sadece burada değil sahillerde, Çınarlı Dere’de, Gebze’de, Beylikbağı’nda, bizim atlı güvenliklerimiz olacak. İstiyoruz ki her şey doğal ortamında olsun” dedi.

"Az sayıda atlı güvenlik, çok sayıda yaya güvenliğin yapacağı işi kolaylıkla yapabiliyor”

Öte yandan atlı güvenliklerin törenlerde karşılamada görev yapacağını hatırlatan Genel Sekreter Bayram, "Az sayıda atlı güvenlik, çok sayıda yaya güvenliğin yapacağı işi kolaylıkla yapabiliyor. Atlar görkemli hayvanlar oldukları için karşısına çıkana gösterdiği heybet caydırıcılık unsuru oluyor. Atlı güvenliklerimiz ayrıca özel günlerde de tören mangalarında, geçit ve karşılamada yer alacak. Kısa zamanda insanların atlı güvenliklere karşı büyük bir sevgisi ve ilgisi var" diye konuştu.