Metrelerce yükseklikteki inşaatın üzerinde ölüme davetiye çıkarttı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir inşaatın metrelerce yükseklikteki kolonları üzerinde hiçbir güvenlik önlemi alamdan çalışan işçi, ölüme meydan okudu. O anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş, “Adam ölüme meydan okuyor” diyerek tepki gösterdi.

Olay, Kocaeli'nin körfez ilçesinde bulunan Yarımca Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yapımı devam eden bir inşaatın yaklaşık 10 metre yükseklikteki kolonunun üzerine çıkan bir şahıs, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Metrelerce yükseklikteki şahsı gören çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti. O anları kaydeden bir vatandaş, şahısın hiçbir güvenlik önlemi almadan, metrelerce yükseklikte çalışmasına, “Adamın üzerinde güvenlik önlemi sağlayan hiçbir şey yok. Ne bir kemer var, ne de başka bir şey. Ölüme meydan okuyor” diyerek tepki gösterdi.