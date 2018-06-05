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05 Haziran 2018 10:08

Metro Duraklarının yerleri belirlendi

KOCAELİ(İHA) – Gebze’de yapılacak olan Gebze Darıca Metro hattının duraklarının yerleri belirlenirken, metro logosu da görücüye çıktı.

Metro Duraklarının yerleri belirlendi

05 Haziran 2018 10:08


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’de yapılacak olan Gebze Darıca Metro duraklarının yerleri belirlendi. 12 duraktan oluşan Metro istasyonlarının bilgilendirme CLP’leri de asıldı. Geçtiğimiz ay ihalesi yapılan ve 4 yıl 4 ayda tamamlanacak olan Gebze-Darıca Metrosu çalışmaları kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ’de vatandaşları bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni tasarladığı Metro logosunda vatandaşların beğenisine sundu.


Çift hatlı olarak planlanan ve 14.6 km’den oluşan Gebze-Darıca Metro hattının güzergahında 12 istasyon yer alıyor. Darıca Sahili İstasyonu, Farabi Devlet Hastanesi, TCDD Tren İstasyonu, Fatih Devlet Hastanesi, Gebze Merkez İstasyonu, Gebze Belediye- Akse Sapağı İstasyonu, Gaziler İstasyonu, , Güzeller OSB İstasyonu, GOSB İstasyonu, Balçık sanayi İstasyonu, Mollafenari Sapağı İstasyonu ve Mollafenari Köyü İstasyonlarına bilgilendirme afişleri asan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan olumlu yorumlar aldı.




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