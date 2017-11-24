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24 Kasım 2017 17:34

Metruk alan, yerini park ve saat kulesine bırakıyor

Körfez Belediyesince Fatih Mahallesi’nde bulunan metruk yapı temizlenerek, yerine çocukların güzel vakit geçirebileceği bir park ve saat kulesi için çalışmalara başlanıldı.

Metruk alan, yerini park ve saat kulesine bırakıyor

24 Kasım 2017 17:34


Kocaeli’nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi’nde vatandaşların ‘güvenlik sorunu oluşturuyor’ dediği metruk yapı, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı harekete geçirdi. Başkan Baran’ın talimatı ile metruk alan temizlendi, saat kulesi ve park yapımı içinde çalışmalara başlanıldı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda ilçede yapılacak projelere de yön veriyor. Onlardan birisi de Körfez Fatih Mahallesi’nde hayata geçiriliyor. Daha önce metruk bir yapının yer aldığı ve vatandaşların ‘içeride alkol ve uyuşturucu alıyor, çocuklarımız için korkuyoruz’ dediği alan için ‘temizlensin’ talimatı veren Başkan İsmail Baran, Fatih Mahalle Muhtarı İsmail Karan ile birlikte alanda inceleme yaptı.


Başkan İsmail Baran, temizlenen alanı gezip belediye yetkililerinden bilgi alırken, alan çocukların güzelce vakit geçireceği bir park ve saat kulesi yapılacağını belirtti. Vatandaşlar da inceleme sırasında Başkan İsmail Baran’ın yanına gelerek yapılan çalışma nedeniyle teşekkür etti. Başkan Baran da yapılan her çalışmaya vatandaşların talepleri ile yön verdiklerini belirtti.




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