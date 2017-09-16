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16 Eylül 2017 18:31

Metruk binalara uyuşturucu baskını

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri metruk binalara uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Metruk binalara uyuşturucu baskını

16 Eylül 2017 18:31

Dedektör köpek ’Stark’ metruk binalarda uyuşturucu aradı.


Uyuşturucu ile mücadelesini hız kesmeden sürdüren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, sokakların ardından metruk binaları da gözlem altına aldı. Kocaeli il genelinde tespit edilen onlarca metruk bina, narkotim dedektifleri tarafından tek tek incelendi. Polis ekipleri metruk binaların tüm odalarında uyuşturucu kullanan şahıs veya torbacı aradı. Operasyona narkotik köpeği ’Stark’ da eşlik etti.


Operasyonlarda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Öte yandan, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadelenin büyüyerek devam edeceğini ifade etti. Ekipler, okulların açılması ile birlikte okul çevrelerinde ’torbacı’ diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyonların süreceğini hatırlattı.




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