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07 Eylül 2018 10:03

Mevlana Kapalı Pazar Alanı’na ücretsiz ulaşım

Gebze Belediyesi tarafından yapılan Mevlana Kapalı Pazar Alanı’na ücretsiz otobüs seferleri sağlanacak.

Mevlana Kapalı Pazar Alanı’na ücretsiz ulaşım

07 Eylül 2018 10:03


Gebze Belediyesi tarafından inşa edilen ve Cuma pazarının kurulacağı Mevlana Kapalı Pazar Alanı’na ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Vatandaşların kapalı pazar yerine rahat bir şekilde ulaşmaları ve Pazar ihtiyaçlarını karşılamaları için düzenlenecek otobüs seferleri saat başı gerçekleşecek. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz otobüs seferleri saat 10.00’da başlayacak, dönüşler ise pazar yerinden saat 17’30’da son bulacak.


Güzergahlar ise Arapçeşme Mahallesi Trafik Eğitim Parkı, Namık Kemal Caddesi, Balkan Türkleri Derneği, Şehit Oktay Kaya Caddesi, Fatih sultan Mehmet Cami; Güzeller Mahallesi Şehit Mevlüt duru Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Parkı, Akse Sapağı; Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi, Develi Durağı, Trafo Meydanı, Şehit Yılmaz Argon Caddesi ve Gebze Meydanı Mustafa Paşa Cami önünden oluşacak.




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