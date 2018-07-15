Mevlana Parkı açılışa hazırlanıyor

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda park ve spor alanları yapan Başiskele Belediyesi uygun olan noktaları halkın kullanımına sunuyor.

Çocukların daha sağlıklı ve güvenli alanlarda oyun oynamalarını sağlamak amacıyla modern şekilde yapılıyor. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni oyun grupları ve yeşil alanlarla donatılan çocuk parklarına yenilerini eklemeyi devam ediyor. Bunlardan biri olan Yeşilyurt Mahallesi Gayret Sokak üzerinde Mevlana Parkı’nın yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından parkın 20 Temmuz Cuma Günü açılması planlanıyor.

Kirazlıkent Konutlarına spor merkezi

Başiskele ilçesinde bulunan Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıkent Konutları sakinlerinin ihtiyacını yerine getirmek için yönetim binasında çalışma yapan Başiskele Belediyesi vatandaşların spor yapabilmelerine olanak sağlayacak kapalı spor merkezi oluşturdu.

Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz “Hoş Geldin Komşum” projesi kapsamında düzenlediği site toplantılarında kendisine iletilen talepleri yerine getiriyor. Bunlardan biri olan Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıkent Konutları sakinlerinin kapalı ortamda spor yapabilmelerine olanak sağlayacak spor merkezi Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatıyla tamamlandı. Yönetim binasının zemin katına spor aletleri monte edildi.