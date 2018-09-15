Meydanda park yasağı

Eski valilik binası alanında bulunan kent meydanı kapalı otoparkı, vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Ücretsiz otopark, meydanın çevresinde araç kalabalığının azaltılmasına önemli bir şekilde katkı sağladı. Zabıta Daire Başkanlığı trafik şube müdürlüğü ekipleri, kent meydanı çevresindeki bölge esnafını, meydanın çevresindeki yollara araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı. Kent meydanında araç yoğunluğunun yaşanmaması için denetimlerini sıklaştıran trafik zabıta ekipleri, bölge esnafını gezerek uyarılarda bulundu. Ekipler kent meydanı altındaki ücretsiz otoparkın kullanılmasını belirtiyor. Yapılan uyarılardan sonra meydan çevresine park edilen araçlara yönelik, cezai işlem uygulanıp çekiliyor.