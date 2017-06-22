Mezarlıklar bayrama hazır

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki mezarlıklar ve şehitlikte başlatılan bayram temizlik çalışmaları tamamlandı. Mezarlık içerisindeki yabani otlar temizlenirken, ağaçların bakımları gerçekleştirildi. Ayrıca mezarlık içerisinde kırılan bordür taşları değiştirildi ve boyanarak güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile birlikte mezarlıklar içerisinde yol düzenlemesi ve muslukların yenilenmesi, otların biçilmesi ve ağaçların bakım işlemleri yapıldı. Yoğun bir tempoda gerçekleştirilen temizleme çalışmaları sadece şehir merkezinde değil, köylerde de yapıldı.

Körfez Belediyesi yetkilileri, bazı köy mezarlıklarında Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile ortak çalışmaların devam ettiğini belirterek, bayram gününe kadar devam edeceğini ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapacaklarını vurguladı.