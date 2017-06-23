Mezarlıklara ziyaret için otobüs seferleri

Büyükşehir Belediyesi, arife ve bayramın birinci günü kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşları, Asri Mezarlık ve Bağçeşme’ye ücretsiz taşıyacak. Obüs seferleri Batı Terminali’nde hareket edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda belediye otobüsleri ve deniz ulaşım araçlarını kullananlar için ücretsiz hizmet verirken mezarlık ziyaretlerini de ihmal etmedi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yapacağı kabristan ziyaretleri için Arife günü ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü ücretsiz otobüs hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin kabristan ziyaretleri için sefere koyduğu otobüsler Batı Terminali’nden hareket edecek. Otobüsler 08.00- 17.00 saatleri arasında her saat başı Asri Mezarlık, Kent Mezarlığı ile Bağçeşme’ye kalkacak.