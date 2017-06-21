Mezarlıklarda bayram hazırlığı sürüyor

Bayram nedeniyle ziyaretçi sayısının artacağı mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Ayrıca vatandaşların bayram da mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için Gebze Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsler her saat başı vatandaşları taşıyacak. Arife günü başlayacak olan seferler, bayramın son gününe kadar devam edecek. Mustafa Paşa Camii önünden saat başı kalkacak otobüsler, Akse Sapağı’ndan Merkez Mezarlığına oradan da Pelitli mezarlığına geçecek. Otobüsler aynı güzergah üzerinden geri dönecek.