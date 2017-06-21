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21 Haziran 2017 12:46

Mezarlıklarda bayram hazırlığı sürüyor

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması nedeniye Gebze Belediye’si ekiplerinin mezarlıklardaki temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

Mezarlıklarda bayram hazırlığı sürüyor

21 Haziran 2017 12:46


Bayram nedeniyle ziyaretçi sayısının artacağı mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Ayrıca vatandaşların bayram da mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için Gebze Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsler her saat başı vatandaşları taşıyacak. Arife günü başlayacak olan seferler, bayramın son gününe kadar devam edecek. Mustafa Paşa Camii önünden saat başı kalkacak otobüsler, Akse Sapağı’ndan Merkez Mezarlığına oradan da Pelitli mezarlığına geçecek. Otobüsler aynı güzergah üzerinden geri dönecek.




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