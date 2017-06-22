Mezarlıklarda çevre düzenlemeleri yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda gerçekleştirdiği hummalı temizlik çalışmasında sona gelindi. Kent genelinde bulunan 184 köy mezarlığında büyüyen otların, çalıların temizliği ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Bugüne kadar önemli bir kısmının tamamlandığı temizlik çalışmaları ile mezarlıklar Ramazan bayramına hazırlanıyor.

Mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 17 kişilik ekiple yapılıyor. Mezarlıklarda oluşan otların, çalıların temizlendiği, çevre bakımlarının yapıldığı çalışmaların bayrama kadar tamamlanması amaçlanıyor.