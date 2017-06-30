Mezarlıklarda yenileme çalışmaları yapılıyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde ve köylerde bulunan mezarlıklara yönelik bakım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ilk olarak İlimtepe bölgesinde bulunan mezarlık içerisinde vatandaşların daha kolay dolaşımını sağlamak adına yeni yol açtı. Yol açma çalışmasının tamamlanması ile birlikte parke döşeme işlemi gerçekleştirildi.

Çalışmalar köylerdeki mezarlıklarda da devam etti. Şemsettin Köyü’nde bulunan mezarlıkta bakım ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılırken, mezarlık etrafına da taş duvar örülüyor. Ekipler kısa süre içerisinde çalışmanın tamamlanacağını belirtirken, köylüler ise mezarlığın daha düzenli hale gelmesini sağlayan çalışma nedeniyle ekiplere teşekkür etti.