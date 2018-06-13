Miço Koyu Kadınlar Plajı bayramda açılıyor

Sadece bayanlara özel olan Miço Koyu’nda 700 şezlong ve 17 personelle hizmet verilecek. Antikcafe’de fast food ürünlerin yanı sıra deniz ürünleri ikram edilecek. Kafe içerisinde ve bahçesinde 250 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor.

81 dönüm alan üzerinde sadece kadınlara yönelik olarak yapılan koyda binlerce ağaç dikildi ve çiçeklendirme çalışmaları tamamlandı. Kadınlara tahsis edilen Kerpe Miço Koyu, 2016 yazında kullanıma açılmıştı. Miço Koyu etaplar halinde kadınların özel yaşam alanı haline getirildi. Etrafı çevrilerek otopark, soyunma kabinleri, tuvalet, yürüyüş parkurları yapılan Miço Koyu Kadınlar Plajı’nda spor alanları, sosyal donatılar da bulunuyor. Miço Koyu’nda KOSKEM’e bağlı iki bayan cankurtaran da görev yapıyor.