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06 Temmuz 2017 11:31

Milletvekili Cemil Yaman, İlhan Bayram’a konuk oldu

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yamanı misafir etti.

Milletvekili Cemil Yaman, İlhan Bayram’a konuk oldu

06 Temmuz 2017 11:31


AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a konuk oldu. Karşılıklı memnuniyet mesajlarının verildiği ziyarette Milletvekili Yaman, Genel Sekreter Bayram’ın Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği projelere ivme kazandıracağını kaydetti.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ı makamında ağırladı. Samimi bir ortamda geçen ziyarette bir açıklama yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman, Genel Sekreter Bayram’ı İSU’daki Türkiye’ye örnek olan başarılı çalışmalarından yakından tanıdığını ifade etti. Milletvekili Yaman, Genel Sekreter Bayram’ın bu başarısını Büyükşehir Belediyesi’nde de sürdüreceğinden emin olduklarının altını çizerek, Kocaeli’nin dünya kenti olma yolundaki adımlarını daha da hızlı ve kararlı atmasında kendisinin önemli bir rol oynayacağını kaydetti.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise Milletvekili Yaman’ın temennileri ve övgülerinden dolayı duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli’nin en güzel hizmetlere layık olduğunu, bu doğrultudaki hizmetlerin de kente kazandırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlara her zaman en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade eden Genel Sekreter Bayram, kendisine duyulan güveni bildiğini ve bu güven ile kente hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.




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