Milletvekili Fikri Işık, Kandıra'da vatandaşlarla bir araya geldi

Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kandıra İlçesi'ndeki köyleri ziyaret ederek, vatandaşları dinledi.

Ziyareti kapsamında Topluca, Sinanlıbilalı, Bozburun, Esentepe, Özbey, Duraklı ve Kurtyeri köylerinde vatandaşların taleplerini dinleyen Fikri Işık, özellikle sulama ile alakalı DSİ bölge müdürünü arayarak köylere yakın göletten su kanalı yapılması için çalışma yapılmasını istedi. Kahvehane ve çay bahçelerinde vatandaşlarla birlikte çay yudumlayarak hasbihal eden Işık, köylülerin fındık fiyatlarıyla alakalı talepleri için de biraz daha sabretmelerini ve yakın zamanda fiyatların açıklanacağını belirtti.

Gece köy ziyaretlerini gerçekleştiren Fikri Işık ertesi gün sabahta İzmit Sanayi Sitesi Kooperatif binasını ziyaret ederek başkan Muzaffer Gülfidan ve yönetim kurulundan esnaflarla birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrası sanayi sitesinde hizmet veren esnafı da ziyaret eden Fikri Işık, esnafla sohbetinin ardından çalışanlara hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Bugüne kadar köy, ilçe ve şehir merkezi demeden vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, bundan sonra da ziyaretlerine devam edeceğini, vatandaşlarla hemhal olacağını kaydetti.