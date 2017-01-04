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04 Ocak 2017 13:07

Milletvekili Hürriyet, o afiş için harekete geçti

Milletvekili Hürriyet, o afiş için harekete geçti

04 Ocak 2017 13:07

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşları tahrik etmek amacıyla Kartepe’ye asılan pankartın sorumlularının bulunması için harekete geçti.
Kartepe ilçesi Acısu mevkiine asılan ve üzerinde ‘Mutlu Noeller Müslümanlar’ yazan afiş CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in dikkatini çekti. Milletvekili Hürriyet, afiş hakkında inceleme başlatılmasını sağlamak için önceki gün Kartepe’de ziyaretlerde bulundu. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Belediye Meclis üyeleri Temel Ofluoğlu, ilçe yöneticileri Saim Keskin ve Tevfik Mayda ile birlikte ilk olarak Kartepe ilçe Emniyet Müdürü Cüneyt Akkaya ve ilçe Müdür Yardımcısı Metin Kutanis’i, ardından Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş’u ziyaret etti.
Söz konusu afişle ilgili olarak sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurgulayan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Toplumumuz arasında her zaman fikir, düşünce, inanış, yaşam biçimi farklılıkları olmuştur. Ancak bu farklılıklar hiçbir zaman birlikte yaşamaya, ekmeğimizi bölüşmeye ve acılarımızı paylaşmaya engel olmamıştır. Ancak, insanlarımızı birbirine kışkırtmak ve kırdırmak isteyen karanlık zihniyetler, kirli emellerine ulaşabilmek adına her türlü hain planı devreye sokmuş durumdadır. Türkiye’nin pek çok yerinde oluşturulan tiyatrolarla insanlar Yılbaşına karşı kışkırtılmış, Noel Baba kıyafetli insanların başına silah dayanmış, hatta Noel Baba’nın sünnet edildiği tasvir edilerek insanların aklı iyice bulandırılmıştır. Bunun yanı sıra dağıtılan afişler ve broşürlerle insanların duygularıyla da yeterince oynanmıştır. Bunun Kocaeli’deki örneğini Kartepe ilçesinde gördük. ‘Mutlu Noeller Müslümanlar’ denilen afişle ve altında yazılanlarla hem farklı inanış sahibi vatandaşlarımızla alay edilmiş hem de Müslüman insanlarımız tahrik edilmiştir. Üstüne üstelik bu afişin üç gün boyunca da Kartepe Belediyesi’nin ilan asma yerinde olması da ayrıca düşündürücüdür. Bu afişi asarak yurttaşlarımızı kinle beslemeyi amaçlayan insanların bir an önce yakalanması ve arkasında güçlerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu insanlar yakalanana kadar bizim mücadelemiz ve konu hakkındaki takibimiz devam edecektir” dedi.



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