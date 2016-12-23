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23 Aralık 2016 12:58

Milletvekili Hürriyet, zeytinliklerin imara açılmasını meclise taşıdı

Milletvekili Hürriyet, zeytinliklerin imara açılmasını meclise taşıdı

23 Aralık 2016 12:58

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Darıca’nın sembolü olan zeytinliklerin imara açılmasını meclise taşıdı.
Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki imara açılan zeytinlik alanları meclis gündemine taşındı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Kocaeli’nin zeytiniyle meşhur Darıca ilçesinde bulunan zeytinlikler, Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyelerinin itirazlarına rağmen belediye meclisinde alınan kararla imara açılıyor" dedi.
3573 sayılı Zeytin Koruma Kanunu’na rağmen, zeytinliklerin imara açılarak betonlaşmaya göz yumulduğunu ifade eden Milletvekili Hürriyet, “3573 sayılı Zeytinliği Koruma Kanununda, ‘Zeytincilik sahaları daraltılamaz’ denmesine rağmen, Darıca’nın sembolü olan zeytin ağaçları tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Konuşmasına devam eden Hürriyet, “Bu alanın yapılaşmaya açılmasının üst ölçekli plan kararlarına da aykırı olduğu görülüyor. Uygulama imar planı ve dayanağı olan nazım imar planı, kişiye özel, eşitlik ilkesine ve hukuka aykırıdır. Bu alanlarda zemin etüdü de bulunmamaktadır. Darıca’nın tarihî zeytincilik misyonunu da sona erdirecek olan bu ağaç katliamı bir an önce sona erdirilmelidir. Zeytinlikleri imara açma inadından vazgeçilmelidir. Bakanlığın bu konudaki düşüncelerini de Kocaeli halkı merak etmektedir" diye konuştu.



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