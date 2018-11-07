Milletvekili Şeker, mecliste Kartepe Zirvesi'ni anlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kartepe Zirvesi hakkında bilgiler vererek Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker Kartepe Zirvesi'ni TBMM'deki milletvekilleriyle paylaştı. Milletvekili Şeker, “Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Zirvesi'nde insanlığın, toprağına sıkıca tutunmasının yollarını arayacağız diyerek Zirve'nin ana temasını vurguladı. Zirvenin onursal başkanlığını üslenen Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ise günümüz dünyasında herhangi iki ülke arasında mevcut bir savaş bulunmadığını ve buna rağmen 2. Dünya Savaşı'ndaki rakamlardan bile daha büyük bir göçle karşı karşıya kaldığımızı belirtti. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da, ‘Türkiye göç meselesinde tecrübesini, vicdanını ve rasyonel aklı ortaya koymaktadır' diyerek ülkemizin göç konusuna bakış açısını gösterdi. Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya bölge teşkilatı Eş Başkanı Mohamed Saadie de, ‘Türkiye'de mültecilerle ilgili alınan kararlar milyonlarca Suriyeli'nin hayatını kurtardı' sözleri ile bizleri onurlandırdı” dedi.