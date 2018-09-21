Milletvekili Zeybek incelemede

Kocaeli AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Kocaeli'nin ilk Millet Bahçesi olma özelliğine sahip Eskihisar Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in Millet Bahçesi hakkında bilgi verdiği AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Eskihisar'ı adeta cazibe merkezi haline getiren Millet Bahçesine tam not verdi. Millet Bahçesini gezen ve incelemelerde bulunan Zeybek, bölgede tek olma özelliğine sahip dağ kızağını da test etti. AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Başkan Köşker'i birçok aktiviteyi gerçekleştirebilecekleri bir alan kazandırdığı için tebrik etti.