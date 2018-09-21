İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Zeybek incelemede

Kocaeli AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Kocaeli’nin ilk Millet Bahçesi olma özelliğine sahip Eskihisar Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Kocaeli AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Kocaeli'nin ilk Millet Bahçesi olma özelliğine sahip Eskihisar Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in Millet Bahçesi hakkında bilgi verdiği AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Eskihisar'ı adeta cazibe merkezi haline getiren Millet Bahçesine tam not verdi. Millet Bahçesini gezen ve incelemelerde bulunan Zeybek, bölgede tek olma özelliğine sahip dağ kızağını da test etti. AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Başkan Köşker'i birçok aktiviteyi gerçekleştirebilecekleri bir alan kazandırdığı için tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.