Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Bilim Merkezi’ne ziyaret

Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu Kocaeli Bilim Merkezini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu, Bilim Merkezi’nin faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek, bakanlık olarak Kocaeli Bilim Merkezi ile ortak projeler yapmak istediklerini belirtti.

Bilim Merkezi ziyareti sırasında atölyeleri de inceleyen Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu, Bilim Merkezi Atölyelerinde eğitim alan öğrencilerle sohbet etti. Bilim Merkezi Sanayi 4.0 Mucit Laboratuvarında ‘’Kocaeli Kodluyor Projesi’’ kapsamında kodlama eğitimi alan öğretmenlerin çalışmalarını inceleyen Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu öğretmenlerin taleplerini de dinledi. Öğretmenlerin, okulları için donanımlı laboratuvar isteklerini belirtmeleri üzerine ise Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu, bilime ilgiyi arttıracak daha donanımlı laboratuvarlar yapılması için çalıştıklarını ve Bilim Merkezi ile ortak proje yapmayı planladıklarını söyledi.