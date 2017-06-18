Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 11:00

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Bilim Merkezi’ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Prof.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Bilim Merkezi’ne ziyaret

18 Haziran 2017 11:00

Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu Kocaeli Bilim Merkezini ziyaret etti.


Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu, Bilim Merkezi’nin faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek, bakanlık olarak Kocaeli Bilim Merkezi ile ortak projeler yapmak istediklerini belirtti.


Bilim Merkezi ziyareti sırasında atölyeleri de inceleyen Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu, Bilim Merkezi Atölyelerinde eğitim alan öğrencilerle sohbet etti. Bilim Merkezi Sanayi 4.0 Mucit Laboratuvarında ‘’Kocaeli Kodluyor Projesi’’ kapsamında kodlama eğitimi alan öğretmenlerin çalışmalarını inceleyen Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu öğretmenlerin taleplerini de dinledi. Öğretmenlerin, okulları için donanımlı laboratuvar isteklerini belirtmeleri üzerine ise Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu, bilime ilgiyi arttıracak daha donanımlı laboratuvarlar yapılması için çalıştıklarını ve Bilim Merkezi ile ortak proje yapmayı planladıklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
22
°
C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!