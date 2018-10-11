Milli Judocu Ömer Kemal Aydın derece ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı Judocusu Ömer Kemal Aydın, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından dört yılda bir düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyatlarına Judo milli takımı adına katıldı. Arjantin'in Buenos Aires şehrinde düzenlenen 3.Yaz Gençlik Olimpiyatları açılış seremonisinde bayrağımızı taşıyan Ömer Aydın, şampiyonada 100 kg'da tatamiye çıktı. Büyükşehir Kağıtspor Judo Branşı alt yapısından yetişen Aydın, olimpiyatlarda bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

İlk turu maç yapmadan geçen Aydın, çeyrek final müsabakasında Çin Taipeili rakibini waza-ari oyunuyla yenerek yarı finalist oldu. Bu turda Gürcü rakibine yenilen Aydın, bronz madalya için Moldovalı Alin Bagrin'le mücadele etti. Karşılaşmayı ipponla kazanan Ö. Kemal Aydın, bronz madalyayı boynuna taktı. Avrupa, Dünya ve Eyof madalyaları bulunan Kağıtspor'un başarılı sporcusu Ömer Kemal Aydın, Gençlik Olimpiyatlarında da madalya alarak Ümit'ler kategorisinde 4 büyük şampiyonada madalya kazanan ilk ve tek sporcu oldu.