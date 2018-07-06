Milli Kareteci Eray Şamdan İspanya’dan bronz madalya ile döndü

Akdeniz Oyunları’nda Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu milli Kareteci Eray Şamdan, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

22 Haziran-01 Temmuz tarihlerinde İspanya’nın Cambrils bölgesinde yapılan Akdeniz Oyunlarında 29 branşta 4 bin sporcunun mücadele ederken, karate branşında toplam 10 dalda madalya dağıtıldı. 10 sporcuyla mücadele eden Ay-yıldızlı milli takım 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile genel klasmanda ilk sırada yer almayı başardı. Kumite 60 kilodaki yarışan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Eray Şamdan kariyerindeki ilk Akdeniz Oyunları tecrübesini Tarragona’da yaşarken, 21 yaşındaki Milli karateci, Karadağlı Avrupa ve Balkan Şampiyonu Emil Pavlov’u 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Kazandığı madalya ile Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür eden Eray Şamdan, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.Elde ettiği başarıdan dolayı Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Eray Şamdan’ı tebrik eden Başkan Karabacak ise Eray’ın genç yaşına rağmen Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade ederek, “2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda önemli bir deneyim olan Akdeniz Oyunlarında üçüncülük elde ederek gelecek için bir kez daha bizleri umutlandırdın. İnanıyorum ki her geçen gün kazanacağın bilgi ve birikiminle 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksin. Başarıda emeği geçen başta kulüp başkanımız olmak üzere antrenörlerimiz, idarecilerimiz ve bütün yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.