Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 16:44

Milli Kareteci Eray Şamdan İspanya’dan bronz madalya ile döndü

İspanya’nın Tarragona kentinde yapılan 18.

Milli Kareteci Eray Şamdan İspanya’dan bronz madalya ile döndü

06 Temmuz 2018 16:44

Akdeniz Oyunları’nda Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu milli Kareteci Eray Şamdan, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.


22 Haziran-01 Temmuz tarihlerinde İspanya’nın Cambrils bölgesinde yapılan Akdeniz Oyunlarında 29 branşta 4 bin sporcunun mücadele ederken, karate branşında toplam 10 dalda madalya dağıtıldı. 10 sporcuyla mücadele eden Ay-yıldızlı milli takım 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile genel klasmanda ilk sırada yer almayı başardı. Kumite 60 kilodaki yarışan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Eray Şamdan kariyerindeki ilk Akdeniz Oyunları tecrübesini Tarragona’da yaşarken, 21 yaşındaki Milli karateci, Karadağlı Avrupa ve Balkan Şampiyonu Emil Pavlov’u 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.


Kazandığı madalya ile Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür eden Eray Şamdan, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi.Elde ettiği başarıdan dolayı Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Eray Şamdan’ı tebrik eden Başkan Karabacak ise Eray’ın genç yaşına rağmen Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini ifade ederek, “2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda önemli bir deneyim olan Akdeniz Oyunlarında üçüncülük elde ederek gelecek için bir kez daha bizleri umutlandırdın. İnanıyorum ki her geçen gün kazanacağın bilgi ve birikiminle 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksin. Başarıda emeği geçen başta kulüp başkanımız olmak üzere antrenörlerimiz, idarecilerimiz ve bütün yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç