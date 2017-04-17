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17 Nisan 2017 00:34

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Türk demokrasinin üzerinden spekülasyon yapanlar bugün yine kaybetti” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık:

17 Nisan 2017 00:34


Kocaeli’de referandum oylamasında yüzde 56.7 oy oranında evet çıkmasını AK Partililer şölen havasında kutladılar. AK Parti Kocaeli İl Binasında düzenlenen kutlamalara Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalarda AK Parti müzikleri eşliğinde havai fişek gösterisi de yapıldı.


AK Parti Kocaeli İl binasının önünde vatandaşlara teşekkür konuşması yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “ Bugün yine demokrasi kazandı, Türkiye kazandı. Bugün Türkiye demokratik olgunluğunu birkez daha bütün dünyaya göstermenin haklı kıvancını ve gururunu yaşadı. Demokratik hakkını kullanan her bir insanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Türk demokrasinin üzerinden spekülasyon yapanlar bugün yine kaybetti. Türk demokrasisini ayıplı göstermeye çalışanlar bugün yine kaybeden tarafta yer aldı. Türk demokrasini sorgulamak için bahane arayanlar yine hayal kırıklığına uğradı. Ama Türkiye’ye güvenen ve halkın iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımayanlar bugün yine kazandı.


“Bu başarının tek mimarı Türk milletidir”


Siyaset dilinin bu süreçten sonra yumuşayacağını belirten Bakan Işık, “Bu başarının tek mimarı Türk milletidir. Hayır ve evet verenin de katkı sunduğu önemli bir başarıdır. Artık Türkiye hükümet sistemini değiştiriyor. Bundan sonra siyasetçi daha çok çalışacak. Yüzde 50’ye ulaşmak için daha büyük gayret gösterecek. Bundan sonra siyasetin dili yumuşayacak. Ötekileştiren, ayrıştıran siyaset söylemi yerini daha birleştiren ve kucaklayan bir siyaset söylemine bırakacak” diye konuştu.


“Vesayet heveslilerinin bir kez daha hevesi kursağında kaldı”


Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edildi. Bu önemli bir değişikliktir. Bu değişikliğin kabul edilmesindeki en önemli sonuç siyasetin alternatifinin yine siyaset olduğunu ortaya çıkardı. Vesayet heveslilerinin bir kez daha hevesi kursağında kaldı. Onun için yarın sabahtan itibaren ister evet ister hayır vermiş olsun, birbirimizle kucaklaşıp bu ülke için bu millet için birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.


Bakan Işık’ın konuşmasının ardından kutlamalar devam etti.




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